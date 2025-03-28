Kars'ta firari cinayet zanlısı yakalandı

Bu kapsamda merkeze bağlı Küçükyusuf köyünde 2012 yılında kavgaya karışan ve "kasten öldürme" suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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