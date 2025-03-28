Kars'ta firari cinayet zanlısı yakalandı
Kars'ta 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet zanlısı, gizlendiği köy evinde yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kars'ta 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet zanlısı, gizlendiği köy evinde yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda merkeze bağlı Küçükyusuf köyünde 2012 yılında kavgaya karışan ve "kasten öldürme" suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Jandarma ekiplerince takibe alınan İ.B, başka bir köyde gizlendiği evde yakalandı.
Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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