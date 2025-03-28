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        Kars'ta firari cinayet zanlısı yakalandı

        Kars'ta 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet zanlısı, gizlendiği köy evinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 10:50 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:50
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        Kars'ta firari cinayet zanlısı yakalandı
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        Kars'ta 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet zanlısı, gizlendiği köy evinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda merkeze bağlı Küçükyusuf köyünde 2012 yılında kavgaya karışan ve "kasten öldürme" suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Jandarma ekiplerince takibe alınan İ.B, başka bir köyde gizlendiği evde yakalandı.

        Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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