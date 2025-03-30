Kars'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Bayramlaşmanın ardından Kaymakam Aslantatar, beraberindekilerle şehit ailelerini ziyaret etti, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı personeliyle bayramlaştı.

Belediye düğün salonunda düzenlenen bayramlaşma törenine, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, askeri erkan, gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Polat, şehit yakınları ve gazilerle sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi.

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