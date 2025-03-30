Kars'ta bayramlaşma programı düzenlendi
Kars'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Kars'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Valilikte düzenlenen programda, Vali Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez ve Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, katılımcıların bayramını kutladı.
Vali Polat, şehit yakınları ve gazilerle sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi.
Sarıkamış ilçesinde de bayramlaşma töreni düzenlendi.
Belediye düğün salonunda düzenlenen bayramlaşma törenine, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, askeri erkan, gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.
Bayramlaşmanın ardından Kaymakam Aslantatar, beraberindekilerle şehit ailelerini ziyaret etti, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı personeliyle bayramlaştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.