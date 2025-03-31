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        Kars ve Tunceli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

        Kars'ın Sarıkamış ile Tunceli'nin Ovacık ve Pülümür ilçelerinin yüksek noktalarında kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 13:24 Güncelleme: 31.03.2025 - 13:24
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        Kars ve Tunceli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
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        Kars'ın Sarıkamış ile Tunceli’nin Ovacık ve Pülümür ilçelerinin yüksek noktalarında kar etkili oldu.

        Sabah saatlerinde Sarıkamış ilçe merkezine karla karışık yağmur, yüksek noktalara kar yağdı.

        İlçeyi çevreleyen Allahuekber, Ağbaba ve Büyük Kumru dağları beyaza büründü.

        Ayrıca ilçede oluşan göletlerde yaban kuşları yiyecek ararken görüntülendi.

        - Tunceli

        Tunceli’nin Ovacık ve Pülümür ilçelerinde de gece etkili olan sağanak, yüksek noktalarda sabaha doğru yerini kara bıraktı.

        Kar yağışıyla ilçelerdeki Munzur, Mercan, Meydan, Buyer ve Hel dağlarının 3 bin rakımlı zirveleri beyaza büründü.

        Sis bulutlarıyla kaplanan dağlar güzel görüntüler oluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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