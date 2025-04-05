Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Yüksek kesimleri karla kaplı Kars'ta, nisan ayında iki mevsim bir arada yaşanıyor

        Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde nisan ayında bir yanda doğa canlanırken diğer yanda yüksek kesimlerde kar görülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 13:54 Güncelleme: 05.04.2025 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksek kesimleri karla kaplı Kars'ta, nisan ayında iki mevsim bir arada yaşanıyor
        ABONE OL

        Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde nisan ayında bir yanda doğa canlanırken diğer yanda yüksek kesimlerde kar görülüyor.

        Son günlerde aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        İlçeyi çevreleyen dağların zirvesi kar yağışıyla beyaz örtüyle kapandı.

        Hava sıcaklığının artmasıyla açan mor kardelen ve çiğdemler çayırlık alanları süsledi.

        Eriyen kar sularıyla büyük göletler oluştu, bölgeye gelen angıt ve yeşilbaşlı ördekler de göletlerde görünmeye başladı.

        Bu arada güzel görüntülerin oluştuğu Acısu ve İznos bölgesindeki menderesler dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Gayrimenkul satışlarında ilk çeyrek rekoru
        Gayrimenkul satışlarında ilk çeyrek rekoru
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Bekçiyi şehit eden şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Bekçiyi şehit eden şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Daha 2 yaşında... Bunun adı: Akran zorbalığı! Kreşte dehşet!
        Daha 2 yaşında... Bunun adı: Akran zorbalığı! Kreşte dehşet!
        Artos Dağı'nda çığdan son anda kurtuluş!
        Artos Dağı'nda çığdan son anda kurtuluş!
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        "Faiz oranlarını düşür, siyaset yapmayı bırak"
        "Faiz oranlarını düşür, siyaset yapmayı bırak"
        Tavuk döner zehirlenmesinde 'salmonella' uyarısı: Ölümle sonuçlanabilir
        Tavuk döner zehirlenmesinde 'salmonella' uyarısı: Ölümle sonuçlanabilir
        Çin'den ABD'ye nadir toprak element kısıtlaması
        Çin'den ABD'ye nadir toprak element kısıtlaması
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Tek tek yanıt verdi
        Tek tek yanıt verdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 modern kara film
        En iyi 5 modern kara film
        Milyarderlik hikâyesi
        Milyarderlik hikâyesi
        Saati neden sol bileğe takıyoruz?
        Saati neden sol bileğe takıyoruz?
        Ülkeye dönmeleri için para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı
        Ülkeye dönmeleri için para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı
        Yorgunluk mu, hastalık mı, yoksa alışkanlık mı?
        Yorgunluk mu, hastalık mı, yoksa alışkanlık mı?
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!

        Benzer Haberler

        Karslı perdecinin kültürel mirası yaşatma çabası
        Karslı perdecinin kültürel mirası yaşatma çabası
        Kars'ta nisan ayında kar etkili oldu
        Kars'ta nisan ayında kar etkili oldu
        Kars'ta 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin tutu...
        Kars'ta 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin tutu...
        Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Kars'ta köylüler arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı
        Kars'ta köylüler arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı
        Kars'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kars'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı