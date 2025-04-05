Yüksek kesimleri karla kaplı Kars'ta, nisan ayında iki mevsim bir arada yaşanıyor Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde nisan ayında bir yanda doğa canlanırken diğer yanda yüksek kesimlerde kar görülüyor.

Anadolu Ajansı Giriş: 05.04.2025 - 13:54 Güncelleme: 05.04.2025 - 14:04 facebook

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