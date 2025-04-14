Kars'ta kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ahmet T. yönetimindeki 35 BAK 919 plakalı kamyonet, Kars-Erzurum kara yolunun Bozat köyü yol ayrımında, Kutfettin G. idaresindeki 34 VJM 61 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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