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        Kars'ta kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 13:07 Güncelleme: 14.04.2025 - 13:36
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        Kars'ta kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Ahmet T. yönetimindeki 35 BAK 919 plakalı kamyonet, Kars-Erzurum kara yolunun Bozat köyü yol ayrımında, Kutfettin G. idaresindeki 34 VJM 61 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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