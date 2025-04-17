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        Kars'ta trenin çarptığı kişi yaralandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde trenin çarptığı kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 15:16 Güncelleme: 17.04.2025 - 16:25
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        Kars'ta trenin çarptığı kişi yaralandı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde trenin çarptığı kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Sünkütaş köyü mevkisinde demir yolu hattının kenarında bulunan Emirhan Çavuş'a (20) yük treni çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Çavuş, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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