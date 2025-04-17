Kars'ta trenin çarptığı kişi yaralandı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde trenin çarptığı kişi yaralandı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde trenin çarptığı kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Sünkütaş köyü mevkisinde demir yolu hattının kenarında bulunan Emirhan Çavuş'a (20) yük treni çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Çavuş, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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