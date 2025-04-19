KKDGC Başkanı Yargıç Harmankaya, güven tazeledi

Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin (KKDGC) Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Yargıç Harmankaya güven tazeledi.

KKDGC Olağan Genel Kurulu dernek binasında yapıldı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü seçimde Salih Şahin divan başkanlığını yürüttü. 58 üyenin bulunduğu seçimde 41 oy kullanıldı.

Kullanılan oyları alan mevcut başkan Yargıç Harmankaya, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Harmankaya, yaptığı açıklamada, "Şehirde gazetecilik kimliğini öne çıkararak meslektaşlarımızın her türlü sorunlarının çözümü için cemiyet olarak hep birlikte çalışacağız, bu bir ekip işidir. Yapılan seçimin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim." dedi.