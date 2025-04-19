Kars'ta çocuk yüzünden çıkan silahlı kavgada bir anne öldü

Zöhre Yıldırım'ın, 6 aylık bir bebeği ile 2 yaşında bir başka çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Yakınlarınca Digor Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Tarafların ailelerinin de katılımıyla büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda Zöhre Yıldırım'a (44) mermi isabet etti.

Kars'ın Kağızman ilçesinde çocuklar yüzünden çıkan silahlı kavgada mermi isabet eden bir kadın hayatını kaybetti.

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