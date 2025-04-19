Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta çocuk yüzünden çıkan silahlı kavgada bir anne öldü

        Kars'ın Kağızman ilçesinde çocuklar yüzünden çıkan silahlı kavgada mermi isabet eden bir kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 18:06 Güncelleme: 19.04.2025 - 18:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta çocuk yüzünden çıkan silahlı kavgada bir anne öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ın Kağızman ilçesinde çocuklar yüzünden çıkan silahlı kavgada mermi isabet eden bir kadın hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Akçakale köyünde oturan Yıldırım ve Kağızman ailelerinin çocukları arasında tartışma yaşandı.

        Tarafların ailelerinin de katılımıyla büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda Zöhre Yıldırım'a (44) mermi isabet etti.

        Yakınlarınca Digor Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Zöhre Yıldırım'ın, 6 aylık bir bebeği ile 2 yaşında bir başka çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

        Kavganın ardından kaçan Hüseyin ile Yalçın Kağızman, Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde silahlarıyla yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Katiliyle böyle eğlendi
        Katiliyle böyle eğlendi
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Kasımpaşa, Sivasspor'u 3 golle devirdi!
        Kasımpaşa, Sivasspor'u 3 golle devirdi!
        NASA tarihleri açıkladı! Lir gök taşı yağmuru başlıyor
        NASA tarihleri açıkladı! Lir gök taşı yağmuru başlıyor
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        "200 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi"
        "200 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi"
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        "Sıkıysa yakala"
        "Sıkıysa yakala"
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Menenjit vakaları arttı mı?
        Menenjit vakaları arttı mı?
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        KKDGC Başkanı Yargıç Harmankaya, güven tazeledi
        KKDGC Başkanı Yargıç Harmankaya, güven tazeledi
        Karların erimeye başladığı Sarıkamış'ta ormanlar kızıl sincaplarla şenlendi
        Karların erimeye başladığı Sarıkamış'ta ormanlar kızıl sincaplarla şenlendi
        Kars'ta çocukların kavgasına aileleri katıldı: 1 ölü
        Kars'ta çocukların kavgasına aileleri katıldı: 1 ölü
        Kars'ta "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nda dereceye giren öğren...
        Kars'ta "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nda dereceye giren öğren...
        Kars'ta iç organlarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu zanlı tutuklandı
        Kars'ta iç organlarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu zanlı tutuklandı
        Kars'ta trenin çarptığı kişi yaralandı
        Kars'ta trenin çarptığı kişi yaralandı