Kars'ta yasa dışı silah ticaretine ilişkin 7 şüpheli yakalandı
Kars'ta yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kars'ta yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve Susuz ilçesinde yasa dışı silah ticareti yapıldığı iddiasıyla operasyon gerçekleştirdi.
Adreslere düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 7 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 66 tabanca fişeği ve 95 kartuş ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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