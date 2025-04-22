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        Kars'ta yasa dışı silah ticaretine ilişkin 7 şüpheli yakalandı

        Kars'ta yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 17:11 Güncelleme: 22.04.2025 - 17:11
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        Kars'ta yasa dışı silah ticaretine ilişkin 7 şüpheli yakalandı
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        Kars'ta yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve Susuz ilçesinde yasa dışı silah ticareti yapıldığı iddiasıyla operasyon gerçekleştirdi.

        Adreslere düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 7 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 66 tabanca fişeği ve 95 kartuş ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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