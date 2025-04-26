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        Kars'ta zırhlı polis aracı ile otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Kars'ta zırhlı polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, ikisi polis 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 11:53 Güncelleme: 26.04.2025 - 11:53
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        Kars'ta zırhlı polis aracı ile otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Kars'ta zırhlı polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, ikisi polis 5 kişi yaralandı.

        Tayfun Ö. yönetimindeki 36 FH 429 plakalı otomobil, Harakani Havalimanı kavşağında, Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait zırhlı polis aracıyla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Tayfun Ö. ile Serhat E., Deniz E., Vedat E., ile polis memurları M.B. ve T.Ö. yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.

        Kazada ağır yaralanan Vedat E., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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