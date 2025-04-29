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        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 09:35 Güncelleme: 29.04.2025 - 10:09
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        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

        Kent merkezinde adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.K. (37) ve A.F.Ö. (37) gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 205,91 gram sentetik uyuşturucu, 10 bin 915 lira suçtan elde edilen gelir ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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