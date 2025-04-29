Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 205,91 gram sentetik uyuşturucu, 10 bin 915 lira suçtan elde edilen gelir ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

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