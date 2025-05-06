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        Sarıkamış'ın zirveleri karla kaplandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar, doğayı beyaz örtüyle kapladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 11:29 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:40
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        Sarıkamış'ın zirveleri karla kaplandı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar, doğayı beyaz örtüyle kapladı.

        İlçede sağanağın ardından yüksek kesimlerde kar etkisini gösterdi.

        Sarıkamış'ı çevreleyen 2 bin 600 rakımlı Soğanlı Dağları, Kızılçubuk Bölgesi ve Kumru tepedeki sarıçam ormanları, beyaz örtüyle kaplandı.

        Çayırlık alanda yetişen ve baharı müjdeleyen su nergisi çiçekleri de kar altında kaldı.

        Yaban kuşları, bitki tomurcuklarından beslenmeye çalıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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