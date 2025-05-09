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        Kars'ta "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan firari yakalandı

        Kars'ın Susuz ilçesinde "uyuşturucu ticareti" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 17:00 Güncelleme: 09.05.2025 - 17:00
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        Kars'ta "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan firari yakalandı
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        Kars'ın Susuz ilçesinde "uyuşturucu ticareti" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmasını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 3 yıl, 20 ay, 49 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.U'yu operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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