Kars'ta "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan firari yakalandı

Bu kapsamda ekipler, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 3 yıl, 20 ay, 49 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.U'yu operasyonla yakaladı.

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