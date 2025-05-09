Kars'ta "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan firari yakalandı
Kars'ın Susuz ilçesinde "uyuşturucu ticareti" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kars'ın Susuz ilçesinde "uyuşturucu ticareti" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmasını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 3 yıl, 20 ay, 49 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.U'yu operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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