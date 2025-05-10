Bursa'daki otel yangınında hayatını kaybeden kayakçı Usta ailesi, Kars'ta anıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Bursa'daki yangında hayatını kaybeden Usta ailesi için anma yürüyüşü yapıldı.

Bursa Uludağ'da 27 Mart'taki otel yangınında hayatını kaybeden Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya, eşi Fikriye ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta anısına sporcular ilçe merkezinde yürüyüş yaptı.

Sarıkamış'ta hizmet veren bir spor kulübünün organizasyonuyla yapılan anma yürüyüşüne Usta'nın akrabaları, spor eğitmenleriyle sporcular katıldı. Yaklaşık 2 kilometre yürüyüşün ardından katılımcılar sessizce dağıldı.

Spor eğitmenlerinden Yavuz Şahin, yaptığı açıklamada, kayak sporuna emek vermiş Usta Ailesini anma adına böyle bir yürüyüş düzenlediklerini belirterek, "Yaz spor okulları açılmadan sporcularımızla kayak sporuna büyük emek vermiş Yahya Usta hocamız ve ailesini anmak için yürüyüş düzenledik. Allah hepsine rahmet eylesin ve ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.