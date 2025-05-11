Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'taki "eko turizm" alanında hafta sonu yoğunluğu yaşandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan "eko turizm" alanı, yağmurların ardından açan rengarenk çiçeklerle ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 11:06 Güncelleme: 11.05.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'taki "eko turizm" alanında hafta sonu yoğunluğu yaşandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan "eko turizm" alanı, yağmurların ardından açan rengarenk çiçeklerle ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca ilçeye yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki bölgede yapılan Keklik Deresi Eko Turizm Alanı, şelale, seyir terasları, fotoğraf çekim alanı, ahşap köprü, 25 dinlenme bankı, yağmur barınakları, 650 metrelik yürüyüş yolu ve oturma alanlarıyla hizmet veriyor.

        Hafta sonu tatilini fırsat bilen ziyaretçiler, sarıçamlar arasında piknik yapıp, çocuklarla uçurtma uçurdu.

        Vatandaşlardan Akın Kızıltaş AA muhabirine, eko turizm alanının dinlenmek ve nefes almak için çok güzel bir yer olduğunu söyledi.

        Kızıltaş, eko turizm alanına ailece geldiklerini belirterek, "Çocuklarımızla uçurtma uçuruyoruz. Sarıçamlar arasında çok güzel bir alan burada arkadaşlarımızla çocuklarımızla çok güzel vakit geçiriyoruz. Bu alanları bilinçsizce kullanılması konusunda insanların duyarlı olmasını istiyoruz. Çünkü etrafta çöp ve ateşler çevremize büyük zarar veriyor." diye konuştu.

        Fotoğraf tutkunu Murat Öğer de "Bugün Keklik Deremize geldik lalelerin, güllerin fotoğraflarını çekmek için geldik. Özellikle sarıçam ağaçları, doğası insanın ferahlamasını sağlıyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        Trump Filistin devletini tanıyacak mı?
        Trump Filistin devletini tanıyacak mı?
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Kars'ta öğrenciler köyde kapı kapı dolaşıp Anneler Günü'nü çizdikleri resim...
        Kars'ta öğrenciler köyde kapı kapı dolaşıp Anneler Günü'nü çizdikleri resim...
        Kars'ta sağanak ve dolu nedeniyle taşkın meydana geldi
        Kars'ta sağanak ve dolu nedeniyle taşkın meydana geldi
        Bursa'daki otel yangınında hayatını kaybeden kayakçı Usta ailesi, Kars'ta a...
        Bursa'daki otel yangınında hayatını kaybeden kayakçı Usta ailesi, Kars'ta a...
        Kars'ta mera ıslahı için çiftçilere 60 ton hibe korunga tohumu dağıtıldı
        Kars'ta mera ıslahı için çiftçilere 60 ton hibe korunga tohumu dağıtıldı
        Kars'ta "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan firari yakalandı
        Kars'ta "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan firari yakalandı
        Yaralı kuzen de kurtarılamadı; kazada ölü sayısı 2'e çıktı
        Yaralı kuzen de kurtarılamadı; kazada ölü sayısı 2'e çıktı