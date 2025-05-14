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        Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve yüksek rakımlı geçitler kar yağışıyla beyaza büründü

        Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve yüksek rakımlı geçitler, kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 14:33 Güncelleme: 14.05.2025 - 14:42
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve yüksek rakımlı geçitler kar yağışıyla beyaza büründü
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve yüksek rakımlı geçitler, kar yağışıyla beyaza büründü.

        İlçede aralıklarla etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

        İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'nde, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

        Kar yağışıyla Sarıçam ormanları, bitkiler ve çiçekler karla kaplandı.

        Besiciler beyaza bürünen Handere köyünün merasında otlattıkları hayvanları soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle köye götürdü.

        Öte yandan Kars merkeze bağlı 2 bin 344 rakımlı Boğatepe Geçidi de kar yağışıyla beyaza büründü, geçitteki çiçekler kar altında kaldı.

        Besicilerden Yavuz Selim Ay, AA muhabirine, aniden kar sürpriziyle karşılaştıklarını belirterek, "Bugün 14 Mayıs, hayvanlarımızı otlatmaya bıraktık. Yoğun kar yağışı sebebiyle köye geri getirmek zorunda kaldık. Bu mevsimde görülmemiş bir şey, kar yağışı devam ediyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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