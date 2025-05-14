Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve yüksek rakımlı geçitler, kar yağışıyla beyaza büründü.

Besicilerden Yavuz Selim Ay, AA muhabirine, aniden kar sürpriziyle karşılaştıklarını belirterek, "Bugün 14 Mayıs, hayvanlarımızı otlatmaya bıraktık. Yoğun kar yağışı sebebiyle köye geri getirmek zorunda kaldık. Bu mevsimde görülmemiş bir şey, kar yağışı devam ediyor." dedi.

Öte yandan Kars merkeze bağlı 2 bin 344 rakımlı Boğatepe Geçidi de kar yağışıyla beyaza büründü, geçitteki çiçekler kar altında kaldı.

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