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        Kars'ta otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 12:44 Güncelleme: 15.05.2025 - 12:50
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        Kars'ta otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Kars’ın Sarıkamış ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Gürsel Yenice idaresindeki 33 CSD 23 plakalı otomobil, Kars-Erzurum kara yolunun Sarıkamış Alisofu Şehitlik Anıtı kavşağında Abdulhalık Değer'in kullandığı 34 ECD 165 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzere olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Rüveyde ve Müslüm Yenice, ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gürsel Yenice, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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