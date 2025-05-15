Kars'ta "Vagon Sahne Projesi" kapsamında "Misafir" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Kars'ın Akyaka ilçesinde "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerindeki sahnede oynanması planlanan "Misafir" adlı tiyatro oyunu, olumsuz hava koşulları nedeniyle spor salonunda seyirciyle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında oyunun sergileneceği tren, ilçedeki tren garına geldi.

Hattın son durağı olan Akyaka Tren Garı'nda trenin bir vagonunda yapılması planlanan sahne, olumsuz hava koşulları nedeniyle kurulamadı. Bunun üzerine ilçedeki kapalı spor salonunda oluşturulan sahnede, "Misafir" adlı tiyatro oyunu oynandı.

Oyunu Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, ilçe protokolü ve vatandaşlar izledi.

Proje kapsamında ayrıca "Masal Treni" adlı tiyatro oyunu da çocuklarla buluştu.