Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta yıldırım isabet eden 6 hayvan telef oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 09:29 Güncelleme: 17.05.2025 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta yıldırım isabet eden 6 hayvan telef oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Karakurt köyünde Ayhan Küçük, hayvanlarını otlatmak için meraya çıkardı.

        Aniden bastıran sağanak nedeniyle köye dönmeye çalışan Küçük'ün hayvanlarının otladığı alanın yakınına yıldırım düştü.

        Yıldırımın isabet ettiği 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Neden uğur böceğinin şans getirdiğine inanılır?
        Neden uğur böceğinin şans getirdiğine inanılır?
        Birkin kahkül modeli geri döndü
        Birkin kahkül modeli geri döndü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kidman sarılması
        Kidman sarılması
        İsrail ordusu Gazze'de 'kalıcı işgal' için saldırı başlattı
        İsrail ordusu Gazze'de 'kalıcı işgal' için saldırı başlattı
        Moody's ABD'nin kredi notunu düşürdü
        Moody's ABD'nin kredi notunu düşürdü
        Görüşmelerde Rusya ne talep etti, Ukrayna ne dedi?
        Görüşmelerde Rusya ne talep etti, Ukrayna ne dedi?
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Medinskiy: Rusları kandırmaya çalışmayın
        Medinskiy: Rusları kandırmaya çalışmayın
        Trump'a suikast çağrısı yapıldı iddiası
        Trump'a suikast çağrısı yapıldı iddiası
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Kars'ta tefecilik operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Kars'ta tefecilik operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Devlet Tiyatrolarının raylar üzerindeki tiyatrosu "Vagon Sahne" Kars'ta çoc...
        Devlet Tiyatrolarının raylar üzerindeki tiyatrosu "Vagon Sahne" Kars'ta çoc...
        Ebru Polat, hayranının doğum gününü sahnede kutladı
        Ebru Polat, hayranının doğum gününü sahnede kutladı
        Kars Sarıkamış'ta araçların camlarını buz, çiçekleri kırağı tuttu
        Kars Sarıkamış'ta araçların camlarını buz, çiçekleri kırağı tuttu
        Kars'ta "Vagon Sahne Projesi" kapsamında "Misafir" adlı tiyatro oyunu sahne...
        Kars'ta "Vagon Sahne Projesi" kapsamında "Misafir" adlı tiyatro oyunu sahne...
        Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu