Kars'ta yıldırım isabet eden 6 hayvan telef oldu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 6 büyükbaş hayvan telef oldu.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 6 büyükbaş hayvan telef oldu.
Karakurt köyünde Ayhan Küçük, hayvanlarını otlatmak için meraya çıkardı.
Aniden bastıran sağanak nedeniyle köye dönmeye çalışan Küçük'ün hayvanlarının otladığı alanın yakınına yıldırım düştü.
Yıldırımın isabet ettiği 6 büyükbaş hayvan telef oldu.
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