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        Kars'ta vefat eden 64 yaşındaki hastanın organları vasiyeti üzerine 3 hastaya umut olacak

        Kars Harakani Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü sırada beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki Mecit Uğraş'ın organları vasiyeti üzerine bağışlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 11:36 Güncelleme: 18.05.2025 - 11:49
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        Kars'ta vefat eden 64 yaşındaki hastanın organları vasiyeti üzerine 3 hastaya umut olacak
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        Kars Harakani Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü sırada beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki Mecit Uğraş'ın organları vasiyeti üzerine bağışlandı.

        Kalp krizi nedeniyle 5 gün önce hastaneye kaldırılarak anjiyo yapılan ve stent takılan Uğraş'ın tüm müdahalelere rağmen dün beyin ölümü gerçekleşti.

        Organ ve Doku Koordinatörlüğü ekipleri, aile ile görüşmesinde, Uğraş'ın organlarının bağışlanmasını vasiyet ettiğini öğrendi.

        İşlemlerin ardından Uğraş'ın organları, Harakani Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şahin Kahramanca ve Erzurum'dan gelen ekibin yaptığı ameliyatla alındı.

        Uğraş'ın 2 böbreği ve karaciğeri, 3 hastaya nakledilmek üzere Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne götürüldü.

        Opr. Dr. Kahramanca, gazetecilere, Uğraş'ın vefatının ardından organ bağışı için ailesiyle görüşme kararı aldıklarını anlattı.

        Kahramanca, ailesinden Uğraş'ın sağlıklıyken organlarının bağışlanmasını vasiyet ettiğini öğrendiklerini anlatarak, şunları dile getirdi:

        "Ailesi de bizimle aynı fikirde olduğunu beyan etti ve babalarının vasiyetini yerine getirmek istediklerini iletti. Ameliyatımızı gerçekleştirdik, karaciğer ve iki böbreğini aldık, Erzurum'a gönderdik. İnşallah 3 hastaya umut olacak. Kars Harakani Devlet Hastanesi, 11 ayda 2'nci donör organ nakli için organ çıkartma işlemini gerçekleştirdi."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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