Kars'ta 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı
Kars'ın Kağızman ilçesinde 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Akçakale köyünde daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, dün çıkan kavgaya karıştığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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