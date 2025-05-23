Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan dolu, çevreyi beyaza bürüdü.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan dolu, çevreyi beyaza bürüdü.
İlçede etkili olan sağanak, bir süre sonra yerini doluya bıraktı.
Dolu nedeniyle çayırlık alanlar ve bahçeler beyaz örtüyle kaplandı.
Bazı vatandaşlar, üzerine battaniye ve branda örterek araçlarını doludan korumaya çalıştı.
Yağışın etkisiyle yollarda su birikintileri oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.