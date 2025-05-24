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        Kars'ta doğa, yağmurların ardından açan rengarenk çiçeklerle kaplandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğa, yağmurların ardından açan rengarenk çiçeklerle canlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 13:47 Güncelleme: 24.05.2025 - 14:04
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        Kars'ta doğa, yağmurların ardından açan rengarenk çiçeklerle kaplandı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğa, yağmurların ardından açan rengarenk çiçeklerle canlandı.

        Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan ilçede, erik ve elma ağaçları çiçek açtı, ağaç dallarında kızıl sincaplar görüldü.

        Sarıçam ormanlarıyla çevrili 2 bin 500 rakımlı Keklik Vadisi sarı, kırmızı laleler ve birçok çiçekle kaplandı.

        Keklik Şelalesi yağmur sularıyla coşarken küçük göletlerde angutlar görüldü.

        Doğa fotoğrafçıları, kelebekler ve arıların kondukları çiçeklerle doğanın güzelliğini görüntüledi.

        Doğa fotoğrafçısı Gürsoy Solmaz, AA muhabirine, yağışlardan sonra doğanın daha da renklendiği belirterek "Sarıkamış'ta eşsiz manzaralar, bereketli renkleriyle göze çarpıyor. Doğada muazzam bir armoni oluşuyor. Gönül ister ki fotoğrafçılar, doğaseverler bunlara şahit olsunlar." dedi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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