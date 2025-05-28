Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Sarıkamış'ta "Gençlik Haftası" etkinliği düzenlendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Gençlik Haftası" dolayısıyla voleybol maçı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 11:30 Güncelleme: 28.05.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıkamış'ta "Gençlik Haftası" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Gençlik Haftası" dolayısıyla voleybol maçı düzenlendi.

        Sarıkamış Gençlik Merkezi Salonu'nda hafta kapsamında düzenlenen yıldız kızlar voleybol özel müsabakasında, Sarıkamış Kazım Karabekir Paşa Ortaokulu takımı, Sarıkamış Şehit Fikret Gündüz Ortaokulu takımını 3-0 mağlup etti.

        Sarıkamış Gençlik Spor İlçe Müdürü Bülent Yıldırım, yaptığı açıklamada, sanatsal ve sportif faaliyetlerde gençlik merkezinin sürekli aktif olduğunu belirterek, "Çocuklarımıza ve gençlerimize spor kültürünü aşılamak, sporu sevdirmek, spor yapma alışkanlığı kazandırmak, sosyal ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak görevimizdir. Hem sporda hem de güzel sanatlarla da açtığımız kurslarla yetenekli ve kabiliyetli gençleri Türk sporuna, sanatına kazandırmak istiyoruz." dedi.

        Konuşmanın ardından Yıldırım, günün anısına kazanan takıma kupa hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti'nin anayasa komisyonunda kimler var?
        AK Parti'nin anayasa komisyonunda kimler var?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Macron ve eşi bu sefer kol kola
        Macron ve eşi bu sefer kol kola
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Öksürük sesinden hastalık tanısı koyabilen yazılım geliştirildi
        Öksürük sesinden hastalık tanısı koyabilen yazılım geliştirildi
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Gayrimenkul üzerinden gelir elde edenler radara takıldı
        Gayrimenkul üzerinden gelir elde edenler radara takıldı
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        İSO 500’de EYT etkisi
        İSO 500’de EYT etkisi
        Hiçbir rahatsızlığı yoktu! 6 yaşında kalp krizi!
        Hiçbir rahatsızlığı yoktu! 6 yaşında kalp krizi!
        Bir zamanların efsane sosyal medya platformları!
        Bir zamanların efsane sosyal medya platformları!
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?

        Benzer Haberler

        Kars'ta sahte kurbanlık ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 z...
        Kars'ta sahte kurbanlık ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 z...
        Kars'ta mahalleye inen bozayı yiyecek ararken görüntülendi
        Kars'ta mahalleye inen bozayı yiyecek ararken görüntülendi
        Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı...
        Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı...
        Kars'ta 112'ye gelen çağrıların 3'te 2'si asılsız
        Kars'ta 112'ye gelen çağrıların 3'te 2'si asılsız
        7. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası Kars'ta tamamlandı
        7. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası Kars'ta tamamlandı
        Kars'ta yöresel lezzetlerin ve ürünlerin tanıtımı yapıldı
        Kars'ta yöresel lezzetlerin ve ürünlerin tanıtımı yapıldı