Kars'ta tünelde raylara bağlanan at makinistlerin dikkatiyle kurtuldu
Ankara-Kars'a seferi yapan Doğu Ekspresi treninde görevli makinistlerin dikkatiyle, Kars'taki Sırbasan Tüneli'nde demir raylara bağlı bulunan at telef olmaktan kurtuldu.
Ankara-Kars'a seferi yapan Doğu Ekspresi treninde görevli makinistlerin dikkatiyle, Kars'taki Sırbasan Tüneli'nde demir raylara bağlı bulunan at telef olmaktan kurtuldu.
Ankara'dan Kars'a sefer yapan Doğu Ekspresi'nde görevli iki makinist, Topdağı-Sarıkamış arasında bulunan Sırbasan Tüneli girişinde raylara bağlanmış atı fark etti.
Dikkatleri sayesinde hemen fren yapan makinistler, ata çarpmadan treni durdurmayı başardı.
Makinistler, demir raylara bağlı atı çözüp tünelden dışarı çıkardıktan sonra yoluna devam etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.