Enfeksiyon hastalıkları uzmanından KKKA virüsü buluşturan kenelere karşı uyarılar

Kars Harakani Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevgi Özan Köse, üzerine alkol dökülerek, sıkılarak ya da patlatmak gibi yanlış müdahale ile çıkarılan kenenin, strese girip daha fazla mikrop bulaştırdığını bildirdi.

Köse, AA muhabirine, Kırım Kongo Kanamalı Ateşinin (KKKA), mikrop taşıyan kenenler aracılığıyla bulaşan bir virüs enfeksiyonu olduğunu söyledi.

Bu hastalığın kenenin doğrudan tutunması, hayvan ya da insandan çıplak elle kenenin çıkarılması vasıtasıyla ve temas yoluyla bulaştığını belirten Köse, "Özellikle ülkemizde ilkbahar ve yaz aylarında bu kenelerin aktif olması nedeniyle başta İç Anadolu ve Doğu Anadolu olmak üzere tüm bölgelerde yaygın görülebilmektedir." dedi.

Köse, bu dönemde piknik, bahçe ve ormanlık alandan dönenlerin mutlaka kulak arkasını, kasık bölgesi ve koltuk altı olmak üzere tüm vücudunun kenenin tutunup tutunmadığı açısından kontrol etmesini önerdi.

Kene tutunmasına, vakit kaybetmeden müdahale gerektiğini anlatan Köse, şunları kaydetti: