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        Enfeksiyon hastalıkları uzmanından KKKA virüsü buluşturan kenelere karşı uyarılar

        Kars Harakani Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevgi Özan Köse, üzerine alkol dökülerek, sıkılarak ya da patlatmak gibi yanlış müdahale ile çıkarılan kenenin, strese girip daha fazla mikrop bulaştırdığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 11:58 Güncelleme: 30.05.2025 - 11:58
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        Enfeksiyon hastalıkları uzmanından KKKA virüsü buluşturan kenelere karşı uyarılar
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        Kars Harakani Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevgi Özan Köse, üzerine alkol dökülerek, sıkılarak ya da patlatmak gibi yanlış müdahale ile çıkarılan kenenin, strese girip daha fazla mikrop bulaştırdığını bildirdi.

        Köse, AA muhabirine, Kırım Kongo Kanamalı Ateşinin (KKKA), mikrop taşıyan kenenler aracılığıyla bulaşan bir virüs enfeksiyonu olduğunu söyledi.

        Bu hastalığın kenenin doğrudan tutunması, hayvan ya da insandan çıplak elle kenenin çıkarılması vasıtasıyla ve temas yoluyla bulaştığını belirten Köse, "Özellikle ülkemizde ilkbahar ve yaz aylarında bu kenelerin aktif olması nedeniyle başta İç Anadolu ve Doğu Anadolu olmak üzere tüm bölgelerde yaygın görülebilmektedir." dedi.

        Köse, bu dönemde piknik, bahçe ve ormanlık alandan dönenlerin mutlaka kulak arkasını, kasık bölgesi ve koltuk altı olmak üzere tüm vücudunun kenenin tutunup tutunmadığı açısından kontrol etmesini önerdi.

        Kene tutunmasına, vakit kaybetmeden müdahale gerektiğini anlatan Köse, şunları kaydetti:

        "Çıplak elle olmamak koşuluyla kenenin bir poşet, peçete ya da bir bez parçası yardımıyla tutulup çıkarılması gerekiyor. Ancak bu aşamada asla üzerine alkol dökülmesi, sıkılması, patlatılması ya da bir alev tutulması gibi bir yolun izlenilmemesi gerekiyor. Çünkü bu yol izlendiğinde kene strese girmekte ve mikrobunu daha fazla bulaştırmasına yol açabilir. Bu nedenle eğer kişi çıkarabiliyorsa bu yollar kullanılarak çıkarılmalı. Ancak çıkarılamıyorsa da en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı."

        - "Bu hastalıktan korunmanın en önemli basamağı, kişisel koruyucu önlemlerin alınmasıdır"

        Köse, bu hastalıkta ateş, üşüme, titreme, kas eklem ağrısı, bulantı, kusma ve ishalin yanında tüm vücut bölgelerinde kanama gerçekleşebildiğini belirtti.

        Şikayetlerin, daha sıklıkla 1 ila 3 gün içerisinde ortaya çıkabildiğini vurgulayan Köse, "Ancak bu süreç 10 güne kadar uzayabilmekte. Bu nedenle kişilerin kendilerini kene teması olduktan sonra 10 gün boyunca gözlemelerini istiyoruz. Herhangi bir bulantı, kusma, eklem ağrısı ateş ya da vücutta bir 'ekimoz' dediğimiz morlukların, kanamaların olması halinde de hızlıca sağlık kuruluşuna başvurmalarını bekliyoruz. Bu hastalıktan korunmanın en önemli basamağı, kişisel koruyucu önlemlerin alınmasıdır." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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