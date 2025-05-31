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        Kars'ta zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 23:55 Güncelleme: 01.06.2025 - 00:22
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        Kars'ta zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Can A. idaresindeki 42 ARZ 631 plakalı hafif ticari araç, Harun Y. yönetimindeki 36 FC 789 plakalı hafif ticari araç ve Süleyman K'nin kullandığı 53 ADD 230 plakalı otomobille Harakani Devlet Hastanesi kavşağında çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yoldan fırlayan taşlar karşı şeritten gelen Ahmet Ö. idaresindeki 34 GK 0553 plakalı hafif ticari araca isabet etti.

        Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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