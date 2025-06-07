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        Kars'ta şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden biri çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 10:26 Güncelleme: 07.06.2025 - 10:47
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        Kars'ta şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden biri çocuk 5 kişi yaralandı.

        Osman Koçyiğit idaresindeki 42 PE 870 plakalı otomobil, Kars-Sarıkamış kara yolunda tali yoldan çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan 10 yaşındaki Zehra ile Hatice, Havva ve Veysel Karani Koçyiğit yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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