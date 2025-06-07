Kars'ta şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 10 yaşındaki Zehra ile Hatice, Havva ve Veysel Karani Koçyiğit yaralandı.

Osman Koçyiğit idaresindeki 42 PE 870 plakalı otomobil, Kars-Sarıkamış kara yolunda tali yoldan çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada şarampole devrildi.

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