Kars'ta Anadolu yer sincabı çayırlık alanda görüntülendi

Kars'ın Susuz ilçesinde, "Anadolu gelengisi" olarak da bilinen Anadolu yer sincapları çayırlık alanlarda yiyecek ararken ve beslenirken görüntülendi.

Anadolu bozkırlarında en çok görülen kemirgen türleri arasında yer alan ve yer sincabı olarak da bilinen gelengiler, sürülmüş topraklarda yuva yapamadıkları ve ağaçlık alanlarda yaşayamadıkları için meraları tercih eder.

Kafkasya bölgesinden başlayıp Irak, Suriye ve Filistin'e kadar uzanan bölgede bulunan Anadolu yer sincapları, Türkiye'de ise İç Anadolu Bölgesi ile Kars, Erzurum, Iğdır ve Ağrı'da görülüyor.

Susuz ilçesindeki çayırlık alanda yiyecek ararken ve beslenirken görüntülenen yer sincapları, sevimli görünümleriyle dikkati çekiyor.