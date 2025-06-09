Kars'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobilde bulunan İshak Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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