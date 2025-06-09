Kars'ta kayalıktan düşmesi sonucu ayağı kırılan çobanı AFAD ekipleri kurtardı

AFAD ekipleri zorlu arazi koşullarında İlimli'ye ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Sedye ile güvenli alana taşınan çoban, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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