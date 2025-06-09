Kars'ta kayalıktan düşmesi sonucu ayağı kırılan çobanı AFAD ekipleri kurtardı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kayalık alanda düşerek ayağını kıran çoban, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kayalık alanda düşerek ayağını kıran çoban, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Kazantaş köyünde küçükbaş hayvan otlatan 18 yaşındaki Abdulkadir İlimli, kayalık alanda dengesini kaybederek düşüp ayağını kırdı.
Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri zorlu arazi koşullarında İlimli'ye ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Sedye ile güvenli alana taşınan çoban, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan İlimli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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