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        Kars'ta "Serhat İlleri Bölgesel Ekonomik Forumu" düzenlendi

        Kars'ta Türkiye ve Azerbaycan iş insanlarının katılımıyla "Serhat İlleri Bölgesel Ekonomik Forumu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 18:08 Güncelleme: 17.06.2025 - 18:08
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        Kars'ta "Serhat İlleri Bölgesel Ekonomik Forumu" düzenlendi
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        Kars'ta Türkiye ve Azerbaycan iş insanlarının katılımıyla "Serhat İlleri Bölgesel Ekonomik Forumu" düzenlendi.

        Kentteki bir otelde düzenlenen program, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

        Kars Valisi Ziya Polat burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan'ın iki devlet tek millet olduğunu anlatarak, "Bizi özel yapan, özel kılan kalplerimizin de aynı amaç için atması. Karabağ zaferi Türkiye'de, Azerbaycan'daki kardeşlerimiz gibi coşkuyla kutlandı. Türkiye elinden, cebinden, aklından, kalbinden gelen tüm desteği verdi, vermeye devam edecek. Biz dünyadaki ikili ilişkileri belki en iyi olan iki kardeşiz." dedi.

        Kars'ın iş insanlarına önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Polat, bunun Azerbaycanlı kardeşlere anlatılması gerektiğini aktardı.

        Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov da ilk defa Kars'a geldiğini ve çok etkilendiğini belirterek, "Dünyada eşi benzeri olmayan, iki devlet arasındaki çok özel bir ilişki ve doğal bir bağ bu. Tek milletin, iki devletin ilişkisidir. Zor zamanlarda birbirinin yanında olan, iyi günlerinde de sevincini paylaşan devletlerin ilişkisidir. Azerbaycan en zor dönemlerinde Türkiye'yi hep yanında bulmuştur. Biz de her zaman sizin yanınızdayız." değerlendirmesinde bulundu.

        Mammadov, Azerbaycan'a en büyük yatırım yapan ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Bugüne kadar Türkiye, Azerbaycan'a toplamda 21,5 milyar dolar yatırım yapmıştır. Önümüzdeki 3 yıl içinde de 6-7 milyar dolarlık yeni yatırımlar planlanmaktadır. Ancak bu yatırımlar bireysel ya da özel sektör yatırımları değildir. Bunlar doğrudan Türkiye devletinin yaptığı kamu yatırımlarıdır. Ticaretin daha da genişlemesi gerekir, bugün özgürlüğünü yeniden kazanan Karabağ’da en büyük ihaleleri alan şirketler Türk şirketleridir. "

        KOSGEB Başkan Yardımcısı Vekili Selim Serkan Ercan da KOSGEB olarak 35 yıldır Türk KOBİ ve girişimcilere destek verdiklerini, yeşil ve dijital dönüşüm konusunda da destekler sağladıklarını anlattı.

        Azerbaycan Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansının Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Memmedov ise iki ülkenin siyasi ilişkilerinin ekonomik ve ticari ilişkilerinin genişlemesine olumlu katkılar sağladığını belirterek, "Türkiye, Azerbaycan’ın hem ithalat hem ihracat hem de ikili ticaret hacminde ikinci en büyük ticaret ortağıdır." ifadesini kullandı.

        Kars Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan ise Kars'ta yapılan forumun Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ekonomik ve kültürel bağları daha da güçlendireceğini belirtti.

        Konuşmalar sonrası iki ülkenin iş insanları özel görüşmeler yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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