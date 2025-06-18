Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta meralar ve yaylalar gelinciklerle renklendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağışların ardından meralar ve yaylalar gelinciklerle süslendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 09:36 Güncelleme: 18.06.2025 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta meralar ve yaylalar gelinciklerle renklendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağışların ardından meralar ve yaylalar gelinciklerle süslendi.

        Kış mevsiminin uzun sürdüğü ilçede, yağışlar sonrası havaların ısınmasıyla kırsalda güzel manzaralar oluştu.

        İlçenin 2 bin 500 rakımlı Mescitli köyü meralarında adeta gelincik tarlaları oluştu. Çiçeklerle renklenen bölgeye gelen fotoğraf tutkunları, en güzel kareleri objektiflerine yansıtmaya çalıştı.

        Doğa fotoğrafçısı Turhan Koçaş, AA muhabirine, Sarıkamış'ın renklenen doğasında fotoğraf çekmenin tam zamanı olduğunu söyledi.

        Gelincik fotoğrafı çekmenin insana huzur verdiğini ifade eden Koçaş, "Uzun bir kış dönemi geçirdik. Haziranın ortalarına doğru buralarda da havalar ısındı. Isınınca doğa bütün cömertliğini bize sundu. Şu anda bulunduğumuz yer bir gelincik tarlası ve oldukça geniş bir alanda. Karşı taraflarda sarı ve mor çiçeklerin hakim olduğu tarlalar da var. Biz de doğa fotoğrafçıları olarak bu fırsatı kaçırmıyoruz, çeşitli çalımalar yapıyoruz. Bu güzel manzarayı gerek dronla gerek fotoğraf makineleriyle görüntüleyeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        ABD İsrail-İran saldırılarına dahil olacak mı?
        ABD İsrail-İran saldırılarına dahil olacak mı?
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        Rusya: İsrail saldırıları nükleer felakate itiyor
        Rusya: İsrail saldırıları nükleer felakate itiyor
        İran Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabilir
        İran Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabilir
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        Benzin ve motorine yeni zam! 50 TL'yi aşacak
        Benzin ve motorine yeni zam! 50 TL'yi aşacak
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması" zorunluluğu
        Taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması" zorunluluğu
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        Semih için Premier Lig iddiası!
        Semih için Premier Lig iddiası!
        OYAK’ın Sagra’sı ikinci fabrikasını Fatsa’ya kuruyor
        OYAK’ın Sagra’sı ikinci fabrikasını Fatsa’ya kuruyor
        Alonso'nun Arda Güler planı: Hayran kaldı
        Alonso'nun Arda Güler planı: Hayran kaldı
        Tatil tartışmasında nişanlı dehşeti!
        Tatil tartışmasında nişanlı dehşeti!
        Ünlüler plajı
        Ünlüler plajı

        Benzer Haberler

        Kars'ta 5 katlı binanın bodrum katında patlama sonrası çıkan yangın söndürü...
        Kars'ta 5 katlı binanın bodrum katında patlama sonrası çıkan yangın söndürü...
        Kars'ta "Serhat İlleri Bölgesel Ekonomik Forumu" düzenlendi
        Kars'ta "Serhat İlleri Bölgesel Ekonomik Forumu" düzenlendi
        Kars'ta çocuklar uçurtma şenliğiyle eğlendi
        Kars'ta çocuklar uçurtma şenliğiyle eğlendi
        Kars'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kars'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Uzmanından 'polen' uyarısı: Belli saatlerde dışarı çıkmayın, pencere açmayı...
        Uzmanından 'polen' uyarısı: Belli saatlerde dışarı çıkmayın, pencere açmayı...
        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu
        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu