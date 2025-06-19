Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, silahlara ait 23 fişek ele geçirildi.

Bu kapsamda Arpaçay ilçesinde bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma yaptı.

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