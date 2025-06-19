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        Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde, yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 15:13 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:13
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        Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Kars'ın Arpaçay ilçesinde, yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda Arpaçay ilçesinde bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, silahlara ait 23 fişek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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