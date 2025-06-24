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        Kars'ta üniversite öğrencileri mezuniyet töreninde Filistin'e destek verdi

        Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Dede Korkut Eğitim Fakültesi'nin mezuniyet töreninde, öğrenciler açtıkları bayraklarla İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 15:44 Güncelleme: 24.06.2025 - 16:04
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        Kars'ta üniversite öğrencileri mezuniyet töreninde Filistin'e destek verdi
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        Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Dede Korkut Eğitim Fakültesi'nin mezuniyet töreninde, öğrenciler açtıkları bayraklarla İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek verdi.

        Ahmet Arslan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, bölümlerini başarıyla bitiren 314 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

        Törenin düzenlendiği salona öğrenciler, ellerinde farklı pankartlarla gelerek, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları açtı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, KAÜ Devlet Konservatuvarı ekibi Kafkas gösterisi sundu.

        KAÜ Dede Korkut Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taşdan, öğrencilerin zorlu sabır ve emek gerektiren bir eğitim sürecini başarıyla tamamladığını söyledi.

        İyi bir öğretmenin sadece bilgisiyle değil, karakteri, vicdanı ve duruşuyla da fark yarattığını ifade eden Taşdan, "Öğretmenlik sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Bu mesleği icra ederken doğruluktan, adaletten, sevgi ve saygıdan asla vazgeçmeyin. Bu günlere kolay gelmediniz, bu yolculukta en büyük desteği ailenizden, üniversitenizden ve ülkenizden aldınız. Lütfen bu fedakarlıkları hiçbir zaman unutmayın." dedi.

        Konuşmaların ardından fakülte birincisi Hilal Yılmaz, konuşma yaparak kütüğe adını çaktı. Dereceye giren öğrencilere ödül takdim edildi, daha sonra müzik dinletisi sunuldu.

        Programın sonunda öğrenciler sahneye çıkıp kep attı.

        Mezuniyet törenine, Kars İdare Mahkemesi Başkanı Kerim Yonisoğlu, KAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Ural, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, akademisyenler, öğrenci ve aileleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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