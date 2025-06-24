Kars'ta üniversite öğrencileri mezuniyet töreninde Filistin'e destek verdi

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Dede Korkut Eğitim Fakültesi'nin mezuniyet töreninde, öğrenciler açtıkları bayraklarla İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek verdi.

Ahmet Arslan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, bölümlerini başarıyla bitiren 314 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Törenin düzenlendiği salona öğrenciler, ellerinde farklı pankartlarla gelerek, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları açtı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, KAÜ Devlet Konservatuvarı ekibi Kafkas gösterisi sundu.

KAÜ Dede Korkut Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taşdan, öğrencilerin zorlu sabır ve emek gerektiren bir eğitim sürecini başarıyla tamamladığını söyledi.

İyi bir öğretmenin sadece bilgisiyle değil, karakteri, vicdanı ve duruşuyla da fark yarattığını ifade eden Taşdan, "Öğretmenlik sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Bu mesleği icra ederken doğruluktan, adaletten, sevgi ve saygıdan asla vazgeçmeyin. Bu günlere kolay gelmediniz, bu yolculukta en büyük desteği ailenizden, üniversitenizden ve ülkenizden aldınız. Lütfen bu fedakarlıkları hiçbir zaman unutmayın." dedi.