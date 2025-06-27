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        Kars'ta üniversite öğrencileri mezuniyet törenine Türkiye ve Filistin bayraklarıyla geldi

        Kafkas Üniversitesinin mezuniyet törenine öğrenciler, Türkiye ve Filistin bayrakları ile "Zulme sessiz kalmak mazluma ihanet, zalime ortak olmaktır" pankartıyla katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 17:40 Güncelleme: 27.06.2025 - 17:53
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        Kars'ta üniversite öğrencileri mezuniyet törenine Türkiye ve Filistin bayraklarıyla geldi
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        Kafkas Üniversitesinin mezuniyet törenine öğrenciler, Türkiye ve Filistin bayrakları ile "Zulme sessiz kalmak mazluma ihanet, zalime ortak olmaktır" pankartıyla katıldı.

        Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi, Sarıkamış Turizm Fakültesi ve Sarıkamış Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan öğrenciler için Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.

        Tören alanına Türkiye ve Filistin bayrakları ile "Zulme sessiz kalmak mazluma ihanet, zalime ortak olmaktır" pankartıyla çıkan öğrenciler, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze halkına destek verdi.

        Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar törende yaptığı konuşmada, öğrencileri tebrik ederek, "Bütün bölümlerden mezun olan kardeşlerimiz, bundan sonra kendilerini daha çok geliştirecekler. Ben bu genç kardeşlerimizi yetiştiren öğretim üyelerine, kıymetli ailelerine teşekkür ediyorum. İnşallah bugünkü sevinci ömür boyu yaşarlar." dedi.

        KAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kılıç da zorlu bir maratonu bitiren öğrencileri kutlayarak, "Öğrencilerimiz bundan sonraki yaşamları içinde geniş yelpazede görev alacaklar. Turizm, spor ve diğer alanların gelişim sürecinde insanlara hitap edecekler. Bütün öğrencilerimize bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

        Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ömer Cengiz de üniversitenin her fakültesinde öğrencilerin başarılı bir eğitim sürecinden geçtiğini belirterek, kendilerine başarı diledi.

        Program sonrası mezun 600 öğrencinin kep attığı törene, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, Emniyet Müdürü Sedat Sönmez, akademisyenler ile veliler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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