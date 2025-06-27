Kars'ta üniversite öğrencileri mezuniyet törenine Türkiye ve Filistin bayraklarıyla geldi

Kafkas Üniversitesinin mezuniyet törenine öğrenciler, Türkiye ve Filistin bayrakları ile "Zulme sessiz kalmak mazluma ihanet, zalime ortak olmaktır" pankartıyla katıldı.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi, Sarıkamış Turizm Fakültesi ve Sarıkamış Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan öğrenciler için Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.

Tören alanına Türkiye ve Filistin bayrakları ile "Zulme sessiz kalmak mazluma ihanet, zalime ortak olmaktır" pankartıyla çıkan öğrenciler, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze halkına destek verdi.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar törende yaptığı konuşmada, öğrencileri tebrik ederek, "Bütün bölümlerden mezun olan kardeşlerimiz, bundan sonra kendilerini daha çok geliştirecekler. Ben bu genç kardeşlerimizi yetiştiren öğretim üyelerine, kıymetli ailelerine teşekkür ediyorum. İnşallah bugünkü sevinci ömür boyu yaşarlar." dedi.

KAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kılıç da zorlu bir maratonu bitiren öğrencileri kutlayarak, "Öğrencilerimiz bundan sonraki yaşamları içinde geniş yelpazede görev alacaklar. Turizm, spor ve diğer alanların gelişim sürecinde insanlara hitap edecekler. Bütün öğrencilerimize bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.