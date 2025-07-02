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        Kars'ta devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı, 17 küçükbaş telef oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, 17 küçükbaş telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 17:18 Güncelleme: 02.07.2025 - 17:18
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        Kars'ta devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı, 17 küçükbaş telef oldu
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, 17 küçükbaş telef oldu.

        Nusret A'nın yönetimindeki 76 AB 716 plakalı küçükbaş hayvan yüklü kamyonet, Handere köyü mevkisinde devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Metin Yiğit yaralandı. Kamyonette bulunan 17 küçükbaş da telef oldu.

        İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Nusret A, buradaki ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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