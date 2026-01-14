Kars'ta kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 9 araç kurtarıldı
Kars'ta kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 9 araç ekiplerce kurtarıldı.
Kars'ta kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 9 araç ekiplerce kurtarıldı.
Kars Valiliğinin açıklamasında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarlarda kentte yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez, Susuz, Arpaçay, Akyaka ve Selim ilçelerinde vatandaşların yolda mahsur kaldığı belirtildi.
Açıklamada, ihbarlar üzerine AFAD, Karayolları, İl Özel İdaresi ile İlçe Özel İdaresi ekiplerince koordineli olarak yapılan çalışmada 8 otomobil ve 1 tırın mahsur kaldıkları alanlardan kurtarıldığı bildirildi.
Kars Valisi Ziya Polat, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Zorlu şartlarda özveriyle görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.