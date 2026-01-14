Kars'ta ulaşıma kapanan 200 köy yolundan 170'i açıldı

Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 200 köy yolundan 170'i açıldı.



Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 200 köy yolunda çalışma başlatıldı.



İl Özel İdaresi ekiplerince aralıksız yapılan çalışmalarda 170 köy yolu ulaşıma açıldı.



Ekipler yoğun tipinin etkili olduğu bölgede 30 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

