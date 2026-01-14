Kars'ta ekipler yolu kapanan köyde rahatsızlanan 69 yaşındaki hasta için seferber oldu

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 69 yaşındaki hasta, ekiplerce hastaneye ulaştırıldı.



Kentte etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara yol açıyor.



Akmazdam köyünde rahatsızlanan 69 yaşındaki Gürbüz Sunay'ı kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, kardan yolu kapanan köye gidemedi. Tipi nedeniyle bazı bölgelerde yaklaşık 1,5 metre kar yığını oluştu.



Bunun üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı.



Köye ulaşan ekipler, yoğun tipide hastayı ambulansa alarak ilk müdahaleyi yaptı.





Ekipler, yoğun tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ambulansa yol boyunca eşlik etti.



Sunay, ekiplerce Arpaçay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

