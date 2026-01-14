Habertürk
        Kars Haberleri

        Kars'ta ekipler yolu kapanan köyde rahatsızlanan 15 aylık bebek için seferber oldu

        Kars'ın Digor ilçesinde yolu kapanan köyde rahatsızlanan 15 aylık bebek, ekiplerce hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 10:28 Güncelleme: 14.01.2026 - 10:28
        Kars'ta ekipler yolu kapanan köyde rahatsızlanan 15 aylık bebek için seferber oldu
        Kars'ın Digor ilçesinde yolu kapanan köyde rahatsızlanan 15 aylık bebek, ekiplerce hastaneye ulaştırıldı.

        Kentte etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

        Gülhayran köyünde rahatsızlanan, yüksek ateşi çıkan 15 aylık Berçemsu Balk'ı kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, kardan yolu kapanan köye gidemedi.

        Bunun üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı.

        Ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ambulansa yol boyunca eşlik etti.

        Berçemsu bebek, zorlu çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

