        Kars Haberleri

        Kağızman-Ağrı kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 23:53 Güncelleme: 13.01.2026 - 23:53
        Kağızman-Ağrı kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
        Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapatıldı.

        Kentte iki gündür devam eden kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kağızman-Ağrı kara yolu, tipi ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle tüm araçlara kapatıldı.

        Yolda güvenlik önlemi alan ekipler, araçların geçişine izin vermiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

