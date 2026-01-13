Kağızman-Ağrı kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Kağızman-Ağrı kara yolu, tipi ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle tüm araçlara kapatıldı.

Kentte iki gündür devam eden kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.