Kar kalınlığının 2-3 metreyi bulduğu Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışmalar sürüyor
Kars'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışmalar devam ediyor.
Kars’ta yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışmalar devam ediyor.
Kentte iki gündür etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Olumsuz hava koşulları dolayısıyla dün araç trafiğine kapatılan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı.
Kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi bulduğu yolda, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.