        Haberleri

        Kar kalınlığının 2-3 metreyi bulduğu Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışmalar sürüyor

        Kars'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 23:09 Güncelleme: 14.01.2026 - 23:09
        Kar kalınlığının 2-3 metreyi bulduğu Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışmalar sürüyor
        Kars’ta yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışmalar devam ediyor.


        Kentte iki gündür etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Olumsuz hava koşulları dolayısıyla dün araç trafiğine kapatılan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı.

        Kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi bulduğu yolda, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

