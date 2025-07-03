Sarıkamış'ta yaz spor kursları için açılış töreni düzenlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen yaz spor okulları için açılış töreni düzenlendi.

Sarıkamış Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yaz kurslarına katılan çocuk ve gençler, basketbol, voleybol, futbol, kort tenisi, paten ve atletizm dallarında eğitim görecek.

Sarıkamış Gençlik ve Spor Müdürü Bülent Yıldırım, açılışta, ilçede yalnızca kayak sporu değil diğer branşlarda da başarılı sporcuların yetişmesi gerektiğini söyledi.

Yaz döneminde açılan kursların çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, "Sarıkamış kendi evlatlarını sporun her branşında en iyi şekilde yetiştirme kapasitesine sahiptir. Çocuklarımızı, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutup, sporun içinde sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırmak bizim görevimizdir. Ülkemizin ahlaklı, zeki, akıllı ve dinamik gençlere her zaman ihtiyacı vardır." dedi.