        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta Sarıkamış Harekatı için kardan hazırlanan iki heykelden biri tamamlandı

        Kars'ta Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında kardan hazırlanan iki heykelden biri tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 11:49 Güncelleme: 30.12.2025 - 11:49
        Kars'ta Sarıkamış Harekatı için kardan hazırlanan iki heykelden biri tamamlandı
        Kars'ta Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında kardan hazırlanan iki heykelden biri tamamlandı.

        İlçede 3-4 Ocak'ta düzenlenecek Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykeller, Sarıkamış Kayak Merkezi oteller bölgesinin yanında bu yıl Kızılçubuk mevkisinde de yapılmaya başlandı.

        Allahuekber Dağları'nda 111 yıl önce şehit olan askerleri temsilen yapılan çalışma, Valilik ve Kaymakamlık öncülüğünde Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Hanifi Zengin koordinasyonunda yürütülüyor.

        Kızılçubuk mevkisinde yapılan kardan heykelde çalışmalar tamamlandı, oteller bölgesinde ise devam ediyor.

        Doç. Dr. Zengin, AA muhabirine, Kızılçubuk mevkisinin Osmanlı ordusunun taarruz için toplandığı alan olduğunu belirterek, "Her yıl düzenli olarak Sarıkamış Şehitleri'ni anma programı yapılmaktadır, bu yıl da program kapsamında kardan heykel yapmaktayız." dedi.

        Atatürk Üniversitesinden Suat Korkmaz da "Kafkas Üniversitesiyle koordineli olarak kardan anıtsal heykelleri yapmaktayız. Çalışma şartları zorlu, 2 bin 500 rakımda olunca daha soğuk olur. Her ne kadar soğuk olursa olsun şehitleri anma duygusu olunca zorlu şartlar hafiflemiş oluyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

