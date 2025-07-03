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        Kars'ta bacaya düşen 4 yavru köpeği AFAD ekipleri kurtardı

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde bacaya düşen 4 yavru köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 22:05 Güncelleme: 03.07.2025 - 22:05
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        Kars'ta bacaya düşen 4 yavru köpeği AFAD ekipleri kurtardı
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        Kars'ın Arpaçay ilçesinde bacaya düşen 4 yavru köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Çıldır Gölü'nün yanında bulunan Kütük Ev'in bacasına köpek yavruları düştü. Köpek yavrularını kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri 4 yavru köpeği kurtardı.

        Yavru köpekler ile anneleri güvenli alana alınarak sağlık durumları kontrol edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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