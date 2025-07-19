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        Sarıkamış'ın doğası "tarım dostu" yusufçuklarla renklendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaz yağmurlarının ardından görülmeye başlanan rengarenk yusufçuklar, doğayı şenlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 10:32 Güncelleme: 19.07.2025 - 10:57
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        Sarıkamış'ın doğası "tarım dostu" yusufçuklarla renklendi
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaz yağmurlarının ardından görülmeye başlanan rengarenk yusufçuklar, doğayı şenlendirdi.

        Sarıçam ormanlarıyla kaplı Keklik Vadisi, Sulu Dere ve Çamaşır Deresi bölgesindeki sulak alanlarda yusufçuklar görülmeye başlandı.

        Yeşil, sarı, kırmızı, mavi ve mor gibi birçok renkteki yusufçuklar aynı zamanda tarıma zararlı canlılar ile beslendikleri için tarım dostu olarak da biliniyor.

        - "360 derece görebiliyorlar"

        KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, doğaya ve insanlara faydası olan yusufçukların bugünlerde sıkça görülmeye başladığını söyledi.

        Yaz yağmurlarıyla birlikte doğanın çiçek ve böceklerle renklendiğini ifade eden Çoban, "Larva halinde olan yusufçuklar, yani kız böcekleri tekrar metamorfoz geçirerek doğada kanat çırpmaya başladılar. Bu familyaya ait türler aslında tarım dostu. Çünkü sivrisinekler ve zararlı böceklerle besleniyorlar. En önemli özellikleri 360 derece görebildikleri ve dört kanadını da bağımsız hareket ettikleri için aslında havada bize şölen sunuyorlar. Renklerinin de çok çarpıcı olması doğa severlerin ilgisini çekiyor." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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