Kars'ta kaybolan 10 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, 10 büyükbaş hayvan canlı olarak merkeze bağlı Hacıveli köyünde bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.