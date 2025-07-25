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        Kars'ta kaybolan 10 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu

        Kars'ta kaybolan 10 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 10:21 Güncelleme: 25.07.2025 - 10:45
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        Kars'ta kaybolan 10 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu
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        Kars'ta kaybolan 10 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

        Eşmeyazı köyünde yaşayan K.Y., 10 büyükbaş hayvanın kaybolduğunu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

        İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, 10 büyükbaş hayvan canlı olarak merkeze bağlı Hacıveli köyünde bulundu.

        Hayvanlar incelemelerin ardından sahibi K.Y'ye teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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