        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Soğuk şehir Kars'ın "mikroklima" bölgesinde organik elma yetiştiriyorlar

        CÜNEYT ÇELİK - Türkiye-Ermenistan sınırının sıfır noktasında bulunan Kars'ın Digor ilçesindeki Halıkışlak köyü, sahip olduğu mikroklima iklimi dolayısıyla yetiştirilen 3 farklı elma türü üreticisinin yüzünü güldürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 11:04 Güncelleme: 01.10.2025 - 11:04
        CÜNEYT ÇELİK - Türkiye-Ermenistan sınırının sıfır noktasında bulunan Kars'ın Digor ilçesindeki Halıkışlak köyü, sahip olduğu mikroklima iklimi dolayısıyla yetiştirilen 3 farklı elma türü üreticisinin yüzünü güldürüyor.

        İlçeye bağlı yaklaşık 1000 rakımdaki Halıkışlak köyünde sahip olduğu mikroklima iklimi dolayısıyla kayısı, ceviz, deveci armudu ve üzüm gibi ürünler yetiştiriliyor.

        Köydeki üreticilerden Murat Karadağ da bahçesinde ürettiği "Granny Smith", "Golden delicious" ve "Starking" elmalarda yüksek verim elde etti.

        Türkiye-Ermenistan sınırının sıfır noktasında, sınırı bölen Arpaçay Nehri'nin kenarındaki bahçesinde 3 çeşit elma yetiştiren Karadağ, verimden oldukça memnun.

        Nehrin böldüğü köyün Türkiye tarafında Halıkışlak, Ermenistan tarafını da Bagaran köyü oluşturuyor.

        Digor Kaymakamı Ahmet Tayyip Kahraman, İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi, Halıkışlak köyündeki bahçeleri ziyaret ederek hasada katıldı.

        Köyde imece usulü yapılan hasatta yüksek verim dolayısıyla köylüler de yoğun mesai harcıyor. Titiz şekilde toplanan elmalar Kars ve çevre illere gönderilirken, bir kısmı ise meyve suyu için fabrikalara veriliyor.

        - "Ciddi bir elma, kayısı ve üzüm hasadı yapıyoruz"

        Digor Kaymakamı Ahmet Tayyip Kahraman, AA muhabirine, sınırın sıfır noktasında önemli bir elma üretimi yapıldığını söyledi.

        Köyde yaklaşık 300 dönümlük alanda elma hasadını başlattıklarını dile getiren Kahraman, "Elmamızın her çeşidi burada yetişiyor. Burada yetişen golden, yeşil ve kırmızı elma çeşitlerimizin çok ciddi rekoltesi var. Bu manada Kars Digor'da ciddi bir elma, kayısı ve üzüm hasadı yapıyoruz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimiz yoğun çalışma içerisindeler. Bu üretimi nasıl daha da artırabiliriz, nasıl daha farklı bir noktaya getirebiliriz çabası içerisindeyiz." dedi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın da Kars'ın mikroklima özelliği taşıyan bölgelerinin olduğunu, buralarda meyvelerden yüksek verim elde edildiğini anlattı.

        Kars denilince akla zorlu iklim koşulları ve yüksek rakımın geldiğini dile getiren Aydın, "Kars'ımızın sıfır noktasında üretim açısından çok verimli olan mikroklima özellikleri taşıyan bölgelerimiz de mevcut. Halıkışlak köyü meyvecilikte ön plana çıkmış, bölgenin meyve ihtiyacını karşılıyor. Ekip arkadaşlarımızla üretim aşamalarının her birini tek tek denetliyoruz, çiftçilerimizin ihtiyaç duydukları bilgilendirmeyi yerinde sağlıyoruz. Üretimin artması için teknik olarak eğitimler veriyoruz, üreticimizin her zaman yanında, tarlasındayız." diye konuştu.

        - Köyde yaklaşık 600 ton elma yetiştiriliyor

        Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi de ikliminden dolayı köyde armut, kayısı ve farklı türlerin de yetiştiğini belirterek, "Ermenistan'ın sıfır noktasında sıfır gübre ile elma yetiştiriyoruz. Köyümüzde 600 tona yakın elma çıkıyor, biz de her zaman üreticilerimizin, çiftçilerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

        Elma üreticisi ve Halıkışlak köyü muhtarı Murat Karadağ ise 3 elma türü yetiştirdiklerini dile getirerek, "'Kars'ta elma yetişmez.' derler ama burada en güzel şekilde yetişiyor. Köyde yaklaşık 600 ton elma yetiştiriyoruz, bunları da meyve suyu fabrikaları ile meyve sebze hallerine veriyoruz. Elmalarımız tamamen organik, suyumuz, toprağımız çok iyi, elma çok dayanıklı, daha lezzetli." şeklinde konuştu.

        - "Tamamen organik, hayvan gübresi kullanıyoruz"

        Sınırdan geçen Arpaçay Nehri'nin suyuyla bahçelerini suladıklarını kaydeden üretici Sinan Karadağ da bahçelerde "Granny Smith", "Golden delicious", "Starking" ile yaz elması yetiştirdiklerini belirtti.

        Karadağ, şunları kaydetti:

        "Burada yetiştirdiğim elmayı satış için götürdüğümde bu elmaların Kars'ta yetişebileceğini bilmiyorlar. İlk başlarda zorluk yaşadık ama ürete ürete şimdi daha iyi hale geldi. Hasadımızı imece usulü yapıyoruz, geçimimi meyvecilikten yapıyorum. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri her zaman bizleri de destekliyor. Kimyasal gübre kullanmıyoruz, tamamen organik, hayvan gübresi kullanıyoruz. Hemen yanımızda su var, elmamız da daha lezzetli."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

