        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Sarıkamış'ta öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

        Sarıkamış ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yılı etkinliklerle kutlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 13:11 Güncelleme: 28.10.2025 - 13:11
        Sarıkamış'ta öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Sarıkamış ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yılı etkinliklerle kutlanıyor.

        Sarıkamış 29 Eylül İlkokulunda düzenlenen "Yaşasın Cumhuriyet" programı renkli geçti. Okulun konferans salonunda düzenlenen programa, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, öğretmenler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

        İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra öğrenciler oratoryo ve bayraklı gösteriler yaptı, şiirler okudu.

        Program, İzmir Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

